Heilige Dreifaltigkeit in Wiebelskirchen „Man kann nicht alle Kirchen retten“ – die hier aber schon

Gut drei Jahre ist es her, da war die katholische Kirchengemeinde Wiebelskirchen sprühend vor Ideen mit dem einen Ziel: Geld für die dringend notwendige Sanierung der vor über 90 Jahren eingeweihten Oberlinger-Orgel zu sammeln. Noch kein halbes Jahr später dann stellte sich heraus: Die Orgel muss wohl warten, denn Putzteile fielen von der Fassade des Turmes. Hier war im oberen Bereich in Sandstein gebaut worden, im Laufe der Zeit ging das Gemäuer an dieser Stelle kaputt, Wasser konnte ins Gemäuer. Ein Großprojekt.