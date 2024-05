Mehr als 11 Millionen Euro in die Zukunft investiert Nach 50 Jahren – Generalsanierung des TGS BBZ Neunkirchen

Den ein oder anderen ehemaligen Schüler dürfte es vielleicht ein wenig traurig stimmen. Denn von der damals typischen Stahlbetonkorsett-Bauweise ist in den umfangreich sanierten Räumlichkeiten des Technisch-gewerblichen und sozialpflegerischen Berufsbildungszentrums (TGS BBZ) nichts mehr zu sehen. Der 70er-Jahre-Charme der Schulgebäude mit einer Fläche von rund 23900 Quadratmetern im Jägermeisterpfad in Neunkirchen gehört nach rund fünf Jahren umfangreicher Sanierung der Vergangenheit an.