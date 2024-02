Laufsport Der Schnellste hat die Haare schön

Die gleichmäßigen, raumgreifenden Schritte lassen ihn geradezu über den Boden gleiten. Die langen Haare flattern mit jedem Schritt von links nach rechts. Einer der 162 Teilnehmer, die am Sonntag das Hauptrennen über zehn Kilometer beim Gutsweiherlauf in Furpach in Angriff nahmen, zog an der Spitze seine Kreise. Vom Startschuss weg ließ Sammy Schu von den LTF Marpingen keine Zweifel daran aufkommen, wer sich den Sieg bei der 15. Auflage des Laufs des VfA Neunkirchen sichern würde. Insgesamt waren beim Schülerlauf über zwei Kilometer, dem Nordic-Walking-Wettkampf und Schnupperlauf über fünf Kilometer und dem Hauptlauf etwa 300 Teilnehmer am Start.