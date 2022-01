Weg mit dem alten Baum : Sammelstellen für alte Weihnachtsbäume

In Spiesen-Elversberg sammelt das THW die Bäume ein. Dort gilt: den Baum von allem Schmuck befreien, gut sichtbar rausstellen. Foto: dpa/Marcel Kusch

Neunkirchen Die Kreisstadt Neunkirchen nimmt ab 8. Januar entgegen. In Spiesen-Elversberg holt das THW am Samstag ab.

Die Kreisstadt Neunkirchen richtet auch im Jahr 2022 wieder Sammelstellen für Weihnachtsbäume ein. Der Zentrale Betriebshof Neunkirchen (ZBN) holt die ausgedienten Weihnachtsbäume ab. An den verschiedenen Sammelstellen können die Bäume ab Samstag, 8. Januar, bis Sonntag, 16. Januar, angeliefert werden. Am Montag, 17. Januar, beginnt der Abtransport. Der ZBN bittet darum, an den Bäumen Lametta und anderen Schmuck vorher zu entfernen, da gerade das schwermetallhaltige Lametta den Kompost belastet.

Folgende Sammelplätze wurden eingerichtet: Innenstadt: Festplatz Eisweiher, Mantes-la-Ville-Platz, Storchenplatz, Parkplatz Schaumbergring; Heinitz: Kirmesplatz; Sinnerthal: Grünfläche gegenüber dem ehemaligen Baumarkt; Wellesweiler: Festplatz/Schule, Containerstandplatz, Winterfloßsiedlung (Rosenstraße); Furpach: Spielplatz Tannenschlag, Marktplatz; Ludwigsthal: Hauptstraße hinter Bushäuschen „Ludwigsthal Mitte“; Kohlhof: gegenüber Gasthaus Limbach-Nitschke, Einfahrt Haberdell; Münchwies: Depotcontainerstandplatz am Sportplatz; Hangard: Parkplatz am Spielplatz Altzberg/Ludwigstraße, Parkplatz Ostertalhalle; Wiebelskirchen: Parkplatz Friedhof, Festplatz, Grünfläche Käthe-Kollwitz-Straße; Für Selbstanlieferer: Grünschnittannahmeplatz in der Unteren Bliesstraße. Die Selbstanlieferung auf dem städtischen Grünschnittannahmeplatz kostet einen Euro. Der Grünschnittannahmeplatz ist im Januar und Februar samstags von 9 bis 15 Uhr geöffnet.