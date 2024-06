Erfolgreiche Sängerin kommt im Herbst ins Saarland „Ich musste mich nie verbiegen“

Pe Werner Ja, am 3. Oktober startet die neue Tour. Und am 12. Oktober werde ich in Neunkirchen auftreten. Am 13. Oktober feiere ich übrigens meinen Geburtstag. Also feiere ich dann in meinen Geburtstag hinein.

Ich wollte an meinem Geburtstag unbedingt Bühnenluft schnuppern – das ist für mich übrigens eine Premiere. Auf der Bühne fühle ich mich einfach wohl. Ich habe entzückende Fans. Ich werde bei meinen Weihnachtskonzerten mit Süßigkeiten überschüttet. Sollte ich irgendwann einmal nicht mehr singen können, werde ich vielleicht von ihnen wieder aufgepäppelt…(lacht).