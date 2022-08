Blaulicht Neunkirchen : Betrunkener Mann beschädigt sechs Autos in der Ziehwaldstraße

Neunkirchen Besitzer der Fahrzeuge sollen sich bei der Polizei melden.

Am Dienstag, 16. August, gegen 22.55 Uhr wurde der Polizeiinspektion in Neunkirchen mitgeteilt, dass ein Mann durch die Ziehwaldstraße in Neunkirchen in Richtung Feldstraße laufen und dabei mehrere geparkte Fahrzeuge beschädigen würde. Ein Wach- und Streifenkommando der PI Neunkirchen stellte den Mann. Er beschädigte insgesamt sechs Fahrzeuge, indem er gegen diese trat und schlug. Der Mann war alkoholisiert, wie es im Polizeibericht weiter heißt. Nicht alle Besitzer der beschädigten Fahrzeuge konnten erreicht werden. Sie werden gebeten, sich bei der Polizei in Neunkirchen zu melden.