Die Lust zu wandern : Sie wandern, dass es eine wahre Lust ist

Kreis Neunkirchen Der Saarwald-Verein Ottweiler ist der viertgrößte von 30 Vereinen im Landesverband des Saarwald-Vereins. Rund 50 unterschiedliche Wanderungen werden pro Jahr angeboten.

Beim Saarwald-Verein hat das Wandern auch noch einen sportlichen Aspekt. Die Teilnehmer an den Vereinswanderungen erwandern sich entsprechend der Anzahl ihrer Touren jährliche Wanderabzeichen, „und das erweckt bei vielen auch einen gesunden sportlichen Ehrgeiz“, erklärt der 77-Jährige. Der Ortsverein Ottweiler, mit rund 200 Mitgliedern der viertgrößte von 30 Vereinen im Landesverband des Saarwald-Vereins, bietet jährlich etwa 50 Wanderungen in unterschiedlichen Regionen und mit verschiedenen Streckenlängen an. Die Ganztagswanderungen über 13 und 20 Kilometer finden in der Regel sonntags statt, die Halbtagswanderungen des Ottweiler Saarwald-Vereins stehen jeweils am Mittwochnachmittag im Wanderplan. Dabei werden acht bis zehn Kilometer zurückgelegt. Gewandert wird ganztägig im Saarland, aber auch in der Pfalz und in Lothringen, „soweit die Wanderziele in vertretbarer Entfernung mit dem Auto erreichbar sind“, erklärt Süßkind. Die Nachmittagswanderungen verlaufen allesamt im näheren Umkreis von Ottweiler.