Lehrwerkstatt wird Kita Ehemaliger Saarstahl-Werkstatt in Neunkirchen wird zur Kita

Neunkirchen · In der ehemaligen Lehrwerkstatt von Saarstahl, in der Saarbrücker Straße in Neunkirchen, wird bald ordentlich Leben unterm Dach sein. Der Stadtrat Neunkirchen hat in seiner jüngsten Sitzung (wir haben berichtet) die Anmietung des Gebäudes beschlossen, um darin eine Kindertageseinrichtung unterzubringen.

21.11.2023 , 17:42 Uhr

55 Krippenplätze und 150 Kitaplätze werden in der ehemalige Lehrwerkstatt zur Verfügung stehen. Foto: Marc Prams

„Die Kreisstadt Neunkirchen hat in den letzten Jahren ihre Kitas umfassend saniert und teilweise ausgebaut. Aktuell wird eine neue, sechsgruppige Einrichtung in der Falkenstraße gebaut. Geplant ist zudem ein Ersatzneubau der Kita Hermannstraße“, heißt es in der Begründung. Nach Fertigstellung dieser Einrichtungen fehlten im Stadtgebiet noch immer 106 Krippen- beziehungsweise 15 Kitaplätze bei einer dreijährigen Nutzung; bis zu 500 fehlende Kitaplätze bei einer vierjährigen Nutzung.