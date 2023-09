Fußball Der Neuzugang überzeugt auf ungeliebter Position

Zunächst durfte er auf seiner Lieblingsposition ran – und schoss ein Tor. Dann musste er wieder auf seine Zweit-Position zurück: Für Neuzugang Sayfedine El Khadem von Fußball-Saarlandligist Borussia Neunkirchen lässt sich der 2:1-Sieg am Samstag beim FV Eppelborn in zwei Phasen aufteilen. Der 28-Jährige stand im linken offensiven Mittelfeld in der Startelf. El Khadem, der von seinen Mitspielern „Sayf“ gerufen wird, erzielte in der 44. Minute den Treffer zum 2:0. In der 54. Minute musste dann Nico Purket mit muskulären Problemen ausgewechselt werden. Trainer Christian Schübelin beorderte El Khadem auf dessen Position als linker Außenverteidiger.