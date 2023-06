Erstes Etappenziel Friedrichsthal Strecke frei machen für die Rennsportler

Die erste Etappe der 35. LVM Saarland Trofeo startet an Fronleichnam, Donnerstag, 8. Juni, in der Kreisstadt Neunkirchen mit einem innerstädtischen Rundkurs. In Neunkirchen müssen sich Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer wegen des Rad-Events zwischen 15 und 18 Uhr auf Behinderungen einstellen, wie es in einer Mitteilung der Stadt heißt. Auch beim Busverkehr der Neunkircher Verkehrsgesellschaft ist mit Einschränkungen zu rechnen.