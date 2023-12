Nach langer Fahndung Zugriff an einer Neunkircher Tankstelle – Spezialeinheit nimmt Einbrecher fest

Der Saar-Polizei ist am Freitag ein Coup gelungen: Sie nahmen an einer Tankstelle in Neunkirchen einen Mann fest, der Mitglied einer jahrelang gesuchten Einbrecherbande ist.

08.12.2023 , 16:59 Uhr

Foto: dpa/Friso Gentsch