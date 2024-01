„Ich gehe recht offen mit meinem Problem um“ Saarländer erzählt, warum er nie richtig lesen und schreiben lernte – und wie er es jetzt versucht

Neunkirchen · Rund 6,2 Millionen Menschen in Deutschland können nicht richtig lesen und schreiben. Einer von ihnen ist Martin Schmitt aus dem Saarpfalz-Kreis (Name von Redaktion geändert). Wir haben ihn getroffen. Wie es zu seinem Defizit kam – und wie er es nun bei der KEB in Neunkirchen loswerden will.

21.01.2024 , 16:35 Uhr

Martin Schmitt (Name von der Redaktion geändert) will bald seinen Führerschein machen. Dozent Peter Kurz bringt ihm bei, wie man die wichtigsten Wörter rund um das Thema schreibt. Foto: Carolin Merkel

Von Carolin Merkel Reporterin SZ Neunkirchen

Seit seiner Kindheit, erzählt Martin Schmitt (Name von der Redaktion geändert) trage er das Handicap, nicht ausreichend lesen und schreiben zu können, mit sich herum. Während sich seine Mitschüler in den ersten beiden Schuljahren täglich mit Buchstaben und Wörtern auseinandergesetzt haben, lag der inzwischen 51 Jahre alte Schmitt nach einem sehr schweren Verkehrsunfall insgesamt rund zwei Jahre im Krankenhaus. „Anstatt die Schule danach noch einmal von vorne zu durchlaufen, wurstelte ich mich so durch“, erinnert er sich. Als dann noch ein Todesfall in seinem engsten Familienumfeld hinzukam, habe er komplett den Anschluss verloren.