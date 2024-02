Zu Besuch bei der Clean Cooking Family Döner in der Dose machte national Schlagzeilen – jetzt kommt eine Neuigkeit

Kaum ein anderer Partner der Regionalmarke hat so für Furore im Rest der Republik gesorgt. Turgut und Verena Tünay haben mit ihrem Döner in der Dose im vergangenen Jahr Wellen geschlagen. Nicht nur in den Print-Medien bis hin nach Bayern, nein auch in vielen Formaten privater Fernsehsender waren sie zu Gast. Die kleine, etwa zehn mal zehn Zentimeter große Pappverpackung zeigt von außen schon, was innen wartet. Innen ist eine runde Dose, gefüllt mit 165 Gramm Rinderfleisch, und nur Rinderfleisch. Gewürzt nach einem alten Familienrezept, das Turguts Vater 1965 erfunden hat. Ihren Sitz hat die Firma mit dem Namen Clean Cooking Family – Clean, weil alles ohne Konservierungsstoffe, Geschmacksverstärker, Zuckerzusatz, Farbstoffe, Hefeextrakte oder Aromen hergestellt wird; Cooking, weil die Leidenschaft zum Kochen die Familie verbindet und inspiriert; Family, weil es eine familiengeführte Manufaktur ist mit dem Motto „Wo die Liebe den Tisch deckt, schmeckt das Essen am besten“ – in Furpach. Geschäftsführerin ist Verena Tünay.