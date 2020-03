Baumfällungen : Saarforst fällt am Eberstein 20 kranke Ahornbäume

Wie die Ahornblätter im Herbst fallen, so fallen jetzt 20 Ahornbäume am Eberstein. Sie sind krank. Symbolfoto: Monika Skolimowska/dpa. Foto: ZB/Monika Skolimowska

Neunkirchen Wegen der Rußrindenkrankheit müssen die Bäume weichen. Sporen gefährdet Menschen.

Im Bereich Eberstein müssen 20 Ahornbäume wegen der Rußrindenkrankheit gefällt werden. Das hat Saarforst mitgeteilt. Die Ahornbäume in diesem Waldbereich waren mit einer Schimmelpilzart (Rußrindenkrankheit) befallen. Bei der Rußrindenkrankheit kommt es zur Bildung von Sporen, die in die Umgebung abgegeben werden. Da diese Sporen bei Menschen mit chronischer Atemwegserkrankungen oder einer allergischen Vorbelastung zu ernsten Atemwegserkrankungen bis zur Lungenentzündung führen können, wurden die Bäume vorsorglich gefällt. . Die Maßnahme hat am heute begonnen und soll zeitnah beendet werden, so heißt es.