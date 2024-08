Ottweiler Automobile Kostbarkeiten bei Rundfahrt erleben

Ottweiler · Die Stadt Ottweiler begrüßt die Teilnehmer der Internationalen Saar-Lor-Lux Classique am Samstag, 17. August, um 9.45 Uhr. Die Rundfahrt – mittlerweile in ihrer 24. Auflage unterwegs – macht dann am Schloßhof Station, wie es in der Ankündigung der Stadt heißt.

07.08.2024 , 18:30 Uhr

Ottweiler begrüßt die Teilnehmer der 24. Internationalen Saar-Lor-Lux Classique am Schloßhof. Foto: WOLFGANG HEINZ