Fischesterben in der Blies : Landesregierung: Baulicher Defekt war Ursache für Fischsterben

Auf einer fünf Kilometer langen Strecke in der Blies und entlang des Ufers wurden im Juli viele tote Fische entdeckt. Foto: Ruppenthal

Neunkirchen Die Ursache für das Fischsterben in der Blies im Juli dieses Jahres (wir haben mehrfach berichtet) ist auf einen baulichen Defekt an der Überlaufschwelle eines Regenüberlaufbauwerkes eines Mischwasserkanals, der in der Verantwortung der Kreisstadt Neunkirchen liegt.