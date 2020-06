Kreis Neunkirchen Corona-Sonderschichten: Gesundheitsamtsteams werden nicht jeden Schulanfänger vorm Start endgültig untersucht haben.

Alle Kinder, die in die Schule kommen, sind zuvor von Teams des Kreisgesundheitsamtes auf altersentsprechende Entwicklung (körperlich, motorisch, sprachlich) untersucht worden. In diesem besonderen Jahr mit Corona ist manches anders. Untersucht wird in der Regel in den Kindergärten. Nun sind die Kitas wegen des Virus immer noch geschlossen (siehe „Info“). So wird Krisenmanagement mit Notfallplan praktiziert.

Wolff: Die Kinder, die 2020 schulpflichtig werden, wurden in der Regel in ihren Kitas bereits schulärztlich untersucht. Damit haben wir bereits Ostern 2019 begonnen. Aber es gibt Kinder, die ein weiteres Mal untersucht werden sollten. Es gab noch offene Fragen beim sehr frühen Untersuchungszeitpunkt. Und auch Termine wurden nicht wahrgenommen, die Zurückstellung erwogen oder ein Antrag auf vorzeitige Einschulung gestellt. Es konnten noch nicht alle Kinder untersucht werden, die keinen Kita Platz haben.

Wolff: Wir werden nicht alle Kinder vor Schulbeginn untersuchen können, obwohl wir in den Sommerferien weiter arbeiten. Zum Stichtag 29. Mai fehlten noch 108, davon haben wir schon für 73 Kinder einen Termin in den kommenden Wochen. Aber die Untersuchung in den ersten Wochen des neuen Schuljahres erfolgt so rechtzeitig, um körperliche Einschränkungen der Kinder wie beispielsweise Seh- oder Hörprobleme festzustellen, so dass die Schulneulinge keine Nachteile beim Lernen in der Schule haben müssen.