Durch die Neunkircher Innenstadt Ein Spaziergang voller Kindheitserinnerungen

Besser hätte man es nicht arrangieren können. Kaum kommt die Gruppe beim Sense Eduard im Hammergraben an, entdeckt eine der Teilnehmerinnen den Mann, der das Denkmal des Dienstmannes geschaffen hat. Der Neunkircher Künstler Werner Schorr ist grad auf dem Weg ins Café, als ihn eine Teilnehmerin der Führung durch die Neunkircher Innenstadt entdeckt. Besser kann man nicht an Informationen kommen. Und so erfahren die Teilnehmer viel über die Geschichte des Eduard Sens, der wegen seiner Witze über die Nazis schließlich von ihnen getötet wurde. „Die Frage für mich war: Zeige ich ihn als Opfer oder so, wie er gelebt hat“, erzählt Schorr dem interessierten Publikum. Er hat sich für letzteres entschieden. Und nun beobachte er immer gerne, wenn er im Café sitze, wie die Menschen kommen, sich an der Figur freuen, ihr was ins Ohr flüstern – und dann die Tafel lesen, auf der seine Geschichte steht und betroffen weggehen. „Dann kann ich sagen: Alles erreicht“, sagt Schorr. Dann trennen sich die Wege, Schorr geht ins Café, führt Gästeführerin Jutta Schneider führt ihre Gruppe weiter Richtung Lindenallee.