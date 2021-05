Rotkehlchen : Rotkehlchen bekommen eine Chance

Das Rotkehlchen ist Vogel des Jahres. Im Illinger Garten waren die Jungen nicht bereit für ein Foto, weshalb unser Fotograf beides zusammengefügt hat. Foto: Andreas Engel

Illingen Rotkehlchen im Garten von Helmut Jochum sind flügge. Das hängt auch mit einsichtigen Nachbarn zusammen.

Der Landschaftsökologe Helmut Jochem aus Illingen ist seit langem kein Unbekannter in der Umweltszene. Er hat einen naturnahen Garten mit vielen Obstgehölzen, einheimischen Bäumen und Sträuchern. Auch hat er sich über die Grenzen des Saarlandes hinaus einen Namen als Kenner und Retter der Gelbbauchunke gemacht.

Und jetzt geht es auch ums Federvieh. Er freute er sich sehr, als er vor kurzem entdeckte, dass am Fuße einer Weide in einer Erdhöhle, „etwa 25 Zentimeter über dem Boden“, ein Rotkehlchen ein Nest mit vier Eiern gebaut hat. Vor dem Nest verdeckte ein Strauch einheimischer Feldrosen die Einflugschneise zum Nest. Aber: „Regelmäßig streunen mehrere Katzen durch meinen Garten“. Solange die Eier in dem Nest sind, berichtet Jochem, werden die Katzen das Nest nicht finden. Wenn die Jungvögel jedoch geschlüpft sind und kurz vor dem ersten Ausflug stehen, würden sie sich durch lautes Betteln verraten und den Katzen zum Opfer fallen können, weiß der Tierfreund. Jedes Jahr, so Jochem gegenüber der Saarbrücker Zeitung, würden sechs Millionen Jungvögel in Deutschland während der Brutzeit Opfer von streunenden Hauskatzen.

Das Rotkehlchen ist in Deutschland nach 1992 in diesem Jahr erneut „Vogel des Jahres“. Wegen seiner oft geringen Fluchtdistanz, seines putzigen Erscheinungsbildes und seiner Häufigkeit ist das Rotkehlchen ein besonderer Sympathieträger für die Menschen. Jochem wünscht sich, dass Katzenhalter in der Brutzeit der Vögel besser auf ihre Katzen achten würden.

Aber das ist bekanntlich nicht so einfach. Er wurde schon mal aktiv, und hat alle Katzenbesitzer der Nachbarschaft angesprochen und sie gebeten, Katzen während der sensiblen Ausflugphase etwa zehn bis 20 Tage nicht aus dem Haus zu lassen.