Schiller-Grundschule Wiebelskirchen Neunkirchen: Rotary-Club hilft beim Deutschlernen

Das wichtige Projekt ermögliche vielen Kindern mit Migrationshintergrund eine verbesserte Integration, erklärte Bernlöhr, und das nicht nur innerhalb des Klassenverbandes. Auch außerhalb der Schule erleichtere das Förderprojekt den Kontakt, wie etwa in Vereinen, meinte der promovierte Chemiker. Große Anerkennung, sagte der Neunkircher Rotarier, gelte den beiden Sprachlehrerinnen Susanne Brill an der Schillerschule und Izabela Zurkowska-Weis an der Schule in Wellesweiler, die den Sprachförderunterricht in Kleingruppen in rund 700 Förderstunden jährlich durchführen.