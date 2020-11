Neuer Schulleiter am Steinwald-Gymasium : Freitags eine Doppelstunde „Steinwald“

Neunkirchen Was dem neuen Schulleiter am Steinwaldgymnasium, Roger Gräber, wichtig ist. Mut machen für digitale Chancen zum Beispiel.

„Das war mein erster Wortbruch.“ Roger Gräber, neuer Schulleiter am Steinwald-Gymnasium Neunkirchen, erinnert sich an den 26. Oktober, seinen ersten Arbeitstag. Corona machte eine sonst selbstverständliche Versammlung in der Aula und Begrüßungsworte an die Schülerschar nicht möglich. „Ich habe also eine Flur-Durchsage gemacht und versprochen, mich in den nächsten Tagen persönlich vorzustellen. Das hab ich nicht geschafft.“ Bei einige Lerngruppen und den Fünfern und Sechsern hat der „Neue“ inzwischen schon reingeschaut. Bei allen anderen will er das aber auch noch tun. Sein Wort drauf.