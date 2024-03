Beschwerde wegen Rodungen Stadt: “Bäume waren nicht mehr standsicher“

„Hier lebten einmal Millionen Insekten, viele Nager und Eichhörnchen. Hier nisteten einige Vogelarten und erfreuten die Menschen mit ihrem Gezwitscher. Hier wurde kostenlos CO2 eingelagert. Hier wurde Schatten und an heißen Tagen Kühlung gespendet. Hier wurden die Anwohner vor Autolärm geschützt“, schreibt SZ-Leserin Karin Krug beim Anblick der Rodungen entlang der Wellesweilerstraße und stellt daher fest: „Jetzt eine trostlose Wüste.“ Eine Schande für den Naturschatz sei das, findet sie, und stellt daher die Frage an die Neunkircher Stadtverwaltung, was diese sich dabei gedacht habe.