Konzert in Neunkirchen : Spielfreude pur auf zehn Saiten

Neunkirchen Am Freitag, 10. Dezember, kommt der gebürtige Neunkircher Gitarrist, Komponist, Buchautor und Dozent Ro Gebhardt zum Konzert in seinen Geburtsort. Das war 1963 die MacDonalds-Villa, die damals natürlich eine Klinik war.

Das Konzert findet nicht wie zunächst geplant in der Neuen Gebläsehalle, sondern in der Stummschen Reithalle statt. Ro Gebhardts Partner am Bass ist sein 14-jähriger Sohn Alec. Die Gebhardts nehmen dabei Literatur aus Jazz, Pop, Blues, Funk, Brasil und Tango unter die Lupe und benutzen sie als Improvisationsgrundlage. Und natürlich dürfen auch ein paar Songs aus eigener Feder von der aktuellen CD „Fruit Of Passion“ nicht fehlen. Als besondere Gäste darf man sich freuen auf Armindo Ribeiro (voc, keys, accordeon) aus Portugal und Jeff Herr (drums) aus Luxembourgh.Einlass zum Konzert erfolgt nach der 2-G plus-Regel (also mit zusätzlichem Test). Sollte die Veranstaltung wider Erwarten nicht stattfinden können, wird der Kaufpreis des Tickets zurück erstattet. Tickets kosten im Vorverkauf 14,80 Euro über www.ticket-regional.de/events_info.php