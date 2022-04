Konzert in Neunkirchen : Jazz, Pop und Brasil mit Ro und Co.

Ro Gebhardt (v.l.) Alec Gebhardt, Armindo Ribeiro Foto: Ro Gebhardt

Neunkirchen „Wenn der Vater mit dem Sohne“ heißt es am Donnerstag, 14. April, 19.30 Uhr, bei Bücher König in Neunkirchen: Ro Gebhardt, Gitarre, und Alec Gebhardt, E-Bass. Gitarrist Ro Gebhardt, der sonst eher bekannt ist durch seine Projekte in Richtung Big-Band, Funk und Latin, kommt diesmal mit Gitarre, Bass und viel Spielfreude.

Sein Partner am Bass ist sein Sohn Alec. Die Gebhardts nehmen Literatur aus Jazz, Pop, Blues, Funk, Brasil und Tango als Improvisationsgrundlage. Und ein paar Songs aus eigener Feder dürfen nicht fehlen. Als besonderen Gast darf man sich freuen auf Armindo Ribeiro (Gesang, Akkordeon) aus Portugal.