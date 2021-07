Flutkatastrophe : Neunkircher packen in Flutgebieten mit an

Neunkircher packen in Flutgebieten mit an

Am Dienstag sind die Helfer aus dem Kreis Neunkirchen gemeinsam gestartet. Foto: Jasmin Alt

Neunkirchen Insgesamt 35 Helfer von THW und Feuerwehr aus dem Landkreis machen mit. Spendenbox im Rathaus.

Im Katastropheneinsatz in Rheinland-Pfalz sind auch Einsatzkräfte aus dem Landkreis Neunkirchen beteiligt: insgesamt 35 Einsatzkräfte von THW und Feuerwehr. Am Dienstagmorgen um 6 Uhr ist der Zug der Katastrophenschutzeinheit des Landkreises mit fünf Fahrzeugen aufgebrochen. 25 Kameraden der Feuerwehr Eppelborn, Illingen und Schiffweiler sind hier im Einsatz. Das THW Spiesen-Elversberg mit der Fachgruppe „Räumen“ und die Feuerwehr Schiffweiler im Bereich Trinkwasserversorgung sind bereits seit einigen Tagen vor Ort. Das THW Illingen mit der Fachgruppe „Wasserschaden“ und das Deutsche Rote Kreuz (28 Einsatzkräfte) waren am Wochenende ebenfalls vor Ort, berichtet Landrat Sören Meng.