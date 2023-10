Traditionshaus von Sterneköchin Margarethe Bacher Restaurant der Hostellerie Bacher geschlossen – jetzt sucht der Inhaber einen Käufer oder Pächter

Am liebsten, so macht Hermann Wögerbauer klar, möchte er das nun als Umstrukturierung sehen. Als Möglichkeit, sich noch einmal neu zu entfalten, neue Möglichkeiten zu erkunden. „Zukunftspläne sind vorhanden“, sagt der 61-jährige Inhaber der Hostellerie Bacher in Kohlhof. Seit Tagen schon verbreitet sich die Nachricht wie ein Lauffeuer: Der Restaurant-Betrieb in dem Traditionshaus wurde zum 1. Oktober eingestellt. So steht es auf der Homepage. Noch immer erreichen Wögerbauer viele Anrufe, Fragen nach einem Tisch für Weihnachten („Sonst waren wir um diese Zeit schon dreiviertel ausgebucht“, erinnert sich Wögerbauer), aber auch Anrufe, die ihrer Überraschung Luft machen.