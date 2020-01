SZ-Umfrage zu Urlaubsflügen und Umwelt : „Wenn ich einmal im Jahr fliege. . .“

Neunkirchen Reingehört in Neunkircher Reisebüros: Ist „Flugscham“ wegen der Umwelt ein Thema beim Kaufen und Verkaufen von Urlaubsfreude?

Mutter und zwei erwachsene Töchter. Alle drei in Deutschlands Südwesten an drei Standorten verstreut zu Hause. Zum Wandern verabreden sie sich für eine Woche in Schweden. Belastungsprobe fürs drei durchaus Umweltbewegte. Mutter und Tochter eins steigen dann doch in den Flieger. In wenigen Stunden sind sie da. Tochter zwei braucht ein Vielfaches an Stunden mit dem Zug. Sie denkt konsequent an ihren ökologischen Fußabdruck. Zielort Schweden aus diesem Fallbeispiel passt ganz gut zu Flugreisen und Umwelt. Aus dem Schwedischen schwappte vor zwei Jahren das Wort „flygskam“ um den Erdball - „Flugscham“, also das Bewusstsein: Flugreisen sind umweltschädlich, also Flugreisen meiden.