Regionalmarke – Wertvolles aus der Willkommensregion Neunkirchen Dieses Jahr soll das halbe Hundert voll werden

Zu lernen gibt es immer was. Das gehört zu den Sachen, die Willi Walter gut findet an seinem Job. Ganz aktuell, so erzählt er im Gespräch mit der SZ, hat er erfahren, wie man Dönersoße korrekt zubereitet: Naturjoghurt mit etwas Knoblauch. „Ist simpel und schmeckt“, konstatiert Walter. Erzählt hat ihm das Turgut Tünay von der Clean Cooking Family. Die stellt unter anderem Döner in der Dose her und ist damit einer der neusten Partner der Regionalmarke. Willi Walter ist Koordinator der Regionalmarke, die „Wertvolles aus der Willkommensregion“ vereint. Entstanden im Jahr 2016 als Projekt im Rahmen von „Land(auf)Schwung“ ist die Zahl der Partner stetig gestiegen. Sieben sind bislang in diesem Jahr neu dazu gestoßen: außer der Clean Cooking Family aus Wellesweiler waren das die Bäckerei Steimer in Wiesbach, der Gewürzladen Wickadilly aus Schiffweiler, Viasit Bürostühle aus Neunkirchen, Feinkost Jacob aus Lautenbach, das Knastlädchen Ottweiler und Soapbara aus Kohlhof.