Süßer das Fernsehen nie flimmert . . . : Das sind die Favoriten der Redaktion Neunkirchen

Neunkirchen Hat nicht jeder einen Film, der einfach zu Weihnachten dazu gehört? Die Lokalredaktion Neunkirchen hat ihre Filme gewählt.

Über die Weihnachtstage sollte vielleicht auch Zeit bleiben, sich mal wieder großes Kino daheim zu gönnen. Die Redakeure der SZ Neunkirchen sind in sich gegangen. Was sind die Lieblingsfilme, die sie gerne mal wieder sehen möchten? Oder die sie immer an Weihnachten anschauen? Der Bogen der Redaktion spannt sich vom monumentalen Melodram bis zum märchenhaften Dauerbrenner. Es geht um Liebe, um den Kampf zwischen Gut und Böse. Irgendwie alles was fürs Herz.