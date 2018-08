Razzia in zwei Wohnungen in Wiebelskirchen

Nur so viel geben die Fahnder bislang preis: Wegen eines Notrufs um 23.45 Uhr am Samstag rückten Beamte in die Straße Im Stauch aus, kamen kurz nach Mitternacht dort an. Dort seien zwei Wohnungen durchsucht worden. Die Ermittlungen richteten sich gegen einen 36 Jahre alten Mann.

Mit Blick auf das Verfahren „und zum Schutz der Person“ wollte der Behördensprecher unserer Zeitung am Sonntag keine weiteren Angaben zu dem Vorgang machen. Nur so viel noch: „Es handelt sich weder um Mord noch um Totschlag.“ Bewohner berichten, dass sie vor dem Polizeieinsatz, der bis kurz vor 1 Uhr dauerte, einen Knall gehört haben wollen. Ob dieser in Zusammenhang mit der Durchsuchung steht, ist unklar.