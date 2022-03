Ortsrat Neunkirchen : Ortsrat Neunkirchen zu Besuch bei der Feuerwehr

Die Feuerwehr Neunkirchen ist häufig bei Einsätzen gefordert, hier bei einem Brand in Neunkirchen in der Mendelssohnstraße. Foto: Christopher Benkert/ Freiwillige Feuerwehr Neunkirchen

Neunkirchen Neunkircher Ortsrat informierte sich über Situation im Löschbezirk. Feuerwache ist sanierungsbedürftig.

Vor ihrer Sitzung am vergangenen Donnerstag trafen sich die Mitglieder des Ortsrates Neunkirchen zu einem Ortstermin auf der gemeinsamen Rettungswache von ASB und Feuerwehr in der Friedensstraße. Dazu bestand kein besonderer Anlass, erklärte Ortsvorsteher Volker Fröhlich von der SPD, „es war einfach der Auftakt zu einer Reihe von Objekten, die wir künftig vor unseren Sitzungen besuchen wollen“.

Die Ratsmitglieder ließen sich über den Tagesablauf bei der Feuerwehr informieren und erfuhren von Stefan Bock, dem Löschbezirksführer des Löschbezirks (LBZ) Innenstadt, unter anderem, dass die Einsätze für die Wehr in der Vergangenheit stark zugenommen haben und „kein Tag ohne Alarmierung“ vergeht. Angesichts der Personalknappheit bei der Neunkircher Wehr, die auch nicht so ohne weiteres zu beheben sei, sei das für die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr schon eine Belastung, betonte Bock.

Es sei jedoch gewährleistet, erklärte der LBZ-Führer, dass die Rettungswache rund um die Uhr ständig besetzt sei. Bei der anschließenden Aussprache über die Ortsbegehung wurde auch der bauliche Zustand der Rettungswache angesprochen. „Das Gebäude ist alt und sanierungsbedürftig“, machte Ortsvorsteher Fröhlich klar, „aber sinnvoller wäre ein Neubau“. Dies auch im Hinblick auf die Park- und Verkehrssituation im Umfeld der Rettungswache, die beim Ausrücken immer wieder ein Problem darstelle, hieß es von Seiten der Feuerwehr. Fröhlich kündigte bereits an, dass sich der Ortsrat im Herbst erneut bei der Feuerwehr treffen wolle, weil nicht alle Bereiche der Rettungswache besichtigt werden konnten.

In der anschließenden Sitzung im KOMM-Zentrum hat der Ortsrat einstimmig die Aufhebung der bisherigen Stadtumbaugebiete „Quartier nördliche Innenstadt“ und „Quartier Hüttenberg“ gebilligt. Diese Maßnahme sei aus planungsrechtlichen Gründen erforderlich, erklärte Ortsvorsteher Fröhlich.

Ortsvorsteher Fröhlich richtete zwei Anfragen an die Verwaltung. Zum einen will er Klarheit, warum im Ellenfeldstadion mehrere Bäume gefällt wurden und zum anderen möchte er wissen, wie häufig illegale Müllentsorgungen festgestellt werden und wie viele Ordnungswidrigkeitsverfahren in diesem Zusammenhang schon eingeleitet wurden.