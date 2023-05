Rahmenkonzept Katastrophenschutz Damit der Kreis nie zum Ahrtal wird

Der Landkreis Neunkirchen ist auf dem richtigen Weg und hat schon sehr vieles in Sachen Katastrophenschutz sehr richtig gemacht. Viel Lob hatte Ulrich Cimolino in seinen halbstündigen Vortrag in der jüngsten Kreistagssitzung eingebaut. Cimolino ist Sachbuchautor und Branddirektor bei der Feuerwehr Düsseldorf, zudem aktiv bei der Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes (VFDB), Leiter der Expertenkommission Starkregen, und er wird den Kreis dabei unterstützen, ein Rahmenkonzept in Sachen Katastrophenschutz zu erarbeiten. Viele Beispiele für Großschadensereignisse wie Starkregen, Schnee, Hagel, Eis hatte er im Gepäck. Dazu Grafiken, Fotos.