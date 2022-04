Polizei hofft auf Zeugen : Radfahrer tritt Fußgängerin zu Boden

Wiebelskirchen Wer hat den Mann gesehen und kann Angaben zu ihm machen. Die Wibliostraße war zur Tatzeit sehr belebt.

Ein bislang unbekannter Radfahrer hat am Dienstag, 19. April, gegen 14.45 Uhr in Wiebelskirchen auf Höhe der Baustelle in der Wibliostraße eine Fußgängerin beim Fahren getreten. Vorausgegangen war ein Streit zwischen beiden, in dem die Frau dem Mann dessen riskantes Fahren vorhielt. Die Frau fiel durch den Tritt zu Boden und erlitt Schürfwunden an Armen und Beinen. Der Fahrradfahrer flüchtete in Richtung evangelische Kirche Wiebelskirchen. Er ist zwischen 30 und 35 Jahre alt, wie die Polizei mitteilt. Die Wibliostraße war zu der Tatzeit stark befahren.