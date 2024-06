Diakonie Saar informiert Einem Abrutschen in Kriminalität vorbeugen

Werden junge Menschen straffällig, ist Jugendarrest nicht immer die richtige Maßnahme. Eine Alternative für die Gerichte ist die Zuweisung an die Einrichtung „Tat & Rat“ der Diakonie Saar in Neunkirchen. Durch soziales Training, Beratung und pädagogische Unterstützung, so heißt es in der Pressemitteilung, werden hier Probleme im schulischen, beruflichen oder familiären Bereich angegangen, die oft Auslöser für kriminelles Verhalten junger Menschen sind.