Im August könnte es losgehen Bürgertreff mit Reparaturcafé für Wellesweiler

Das könnte Dieter Steinmaier gefallen, dem Ortsvorsteher von Wellesweiler. Zum monatlichen Bürgerstammtisch immer eine solche Resonanz zu haben. Der kleine Nebenraum im Gasthaus Rohrbach reichte nicht aus an diesem Montagabend, bis weit in die Gaststätte hinein suchten die Bürgerinnen und Bürger noch einen Platz. Dieses Mal sollte es nämlich nicht nur um das gehen, was so an diesem und jenem im Ort bewegt. Dieses Mal stand vor allem das Angehen eines Projektes aus den Workshops und Fragwbögen rund um die Dorfentwicklung der TU Kaiserslautern gemeinsam mit der Stadt Neunkirchen auf dem Plan: die Schaffung eines Bürgertreffs.