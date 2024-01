Programm im Momentum in Neunkirchen Basteln, sparen, singen und jede Menge mehr

Das Konzept im Momentum – Kirche am Center ist so simpel wie genial. Während der regelmäßigen Treffen – Mittwoch, Donnerstag, Freitag 10 bis 16 Uhr, Samstag 10 bis 13 Uhr – geht es vor allem um Geselligkeit, darum, lieber gemeinsam was zu machen, als einsam zu Hause zu sitzen. An den Öffnungstagen gibt es immer Kaffee und Kuchen. Und jeder zahlt, so viel wie ihm gerade möglich ist. An bestimmten Tagen gibt es aber auch bestimmte Aktivitäten. Das sind regelmäßig wiederkehrende oder aber auch einmalige. Und immer mal wieder kommt auch was Neues ins Programm der Einrichtung des Bistums Trier unter Leitung von Pastoralreferentin Jennifer Schmitt und Gemeindereferentin Katja Groß.