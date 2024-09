Premiere am 28. September 2024 Illingen: Magie der Artus-Sage ist ungebrochen

Klingen kreuzen sich. Ausfallschritte, dann mit einem Satz vor in den Angriff. Rechts wird gestöhnt, hinten schreit jemand auf. Was für ein elendes Hauen und Stechen. Jemand röchelt und bricht zusammen – halt ein ganz gewöhnlicher Mittwochabend im Heusweiler Ortsteil Holz. Dort probt die Gruppe „Vocal Fusion Musical“ im Martin-Luther-Haus regelmäßig ihre aktuelle Produktion „Artus“. Gestartet Anfang des Jahres, wird es langsam richtig ernst. Am 28. September feiert das Musical Premiere in der Illipse.