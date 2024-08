Gebäsehalle Neunkirchen Die queere Torte wird mit allen geteilt

„Liebe Abschlussklasse der James Madison Highschool. Wir heißen euch herzlich willkommen bei eurem Abschlussball und bitten euch, die Bowle nicht mit Alkohol zu vermischen!“ So wurde in der Gebläsehalle Neunkirchen mit Sicherheit noch nie jemand begrüßt. Doch für die Premiere von „The Prom – der Abschlussball“ war das genau die richtige Ansprache, bevor das Ensemble des Musicalprojekts Neunkirchen die Bühne betrat. Fast ausverkauft waren die rund 600 Plätze der Gebläsehalle am Freitag, und alle Gäste waren sehr gespannt auf die Umsetzung des bekannten Broadwaymusicals. „Ich kenne den Film von Netflix, und ich erwarte, dass es ‚bäm‘ macht! Also viel Glitzer, tolle Bühnenbilder und dass es einfach kracht!“, erzählt uns Sabrina Ianni aus Wiebelskirchen. Ihre Tochter Stella ist Teil des Ensembles, somit freut sie sich gleich doppelt auf die Premiere und ist auch ein bisschen aufgeregt.