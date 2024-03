Eröffnung noch im Herbst 2024 Ehemaliger Praktiker-Markt in Neunkirchen: Diese Geschäfte sollen bald einziehen

Sinnerthal · In den ehemaligen Praktiker-Markt in Neunkirchen kehrt bald wieder Leben ein. Noch in diesem Herbst sollen gleich mehrere Geschäfte eröffnen.

04.03.2024 , 10:50 Uhr

Es tut sich was in dem ehemaligen Markt von Praktiker und Max Bahr in Sinnerthal. Foto: Katharina Streb

Von Katharina Streb