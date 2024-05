Serie Kommunalwahl am 9. Juni: Verwaltungsspitzen gesucht Landratskandidat Sören Meng (SPD): „Es ist meine Pflicht, für die Menschen da zu sein“

Das hätte er nicht auch nur erahnen können, als er 2016 das Amt als Landrat antrat. Doch knapp vier Jahre später war neben all den anderen Aufgaben von Sören Meng (SPD) vor allem eines gefordert: Krisenmanager zu sein. „Corona war die härteste Zeit“, erinnert sich Meng im SZ-Gespräch. An viele schlaflose Nächte erinnert sich der Verwaltungschef. Aber auch daran, dass er sich selbst in der Corona-Krise neu kennen gelernt habe. „Ich war in dieser Krise sehr stabil und entschlossen.“ Dabei half ihm ein „gutes Fundament“, Rückzugspunkte und mit Ehefrau Alexandra und dem 16-jährigen Sohn Lauritz eine Familie, die den Job mitträgt, ein gutes Umfeld. Schließlich galt es auch in der Krise für den Bürger da zu sein und die 700 Mitarbeiter trotzdem zu schützen. „Aber ich habe ein tolles Team, das mich durch diese schwere Zeit getragen hat.“