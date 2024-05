Serie Kommunalwahl am 9. Juni: Verwaltungsspitzen gesucht Landratskandidat Markus Groß (CDU): „Ein Landrat muss Klinken putzen“

Es ist geschafft. Ein großes Ziel hat Markus Groß bereits erreicht: Mit dem TSC London Marathon hat der CDU-Landratskandidat die Six-Stars-Finisher-Medaille errungen, verliehen für die Teilnahme an allen sechs Major Marathons. Das Laufen, so erzählt der Anwalt im SZ-Gespräch, mache ihm den Kopf frei. Drei bis vier Einheiten pro Woche läuft Groß, gerne auch mal zwischendurch. Seit 25 Jahren ist er bei der LLG Wustweiler aktiv, London war sein 18. Marathon. Aufgewachsen ist Groß in Macherbach, seit 17 Jahren lebt er in Eppelborn, fühlt sich hier fest verwurzelt. „Ich bin im Herzen Saarländer“, sagt er. Das habe er vor allem gemerkt, als er ein Jahr in den USA war. „Wenn man was anderes gesehen hat, das schweißt mit der Heimat zusammen.“