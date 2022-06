Urteil am Saarbrücker Amtsgericht : Hasskommentare nach Polizistenmord: Neunkircher muss hinter Gitter (mit Bildergalerie aus dem Gericht)

Saarbrücken/Neunkirchen Kurz nach der Bluttat nahe Kusel veröffentlichte Marc Z. im Internet Beifallsbekundungen für den Täter und bat ihm seine Unterstützung an. Jetzt verhängte eine Richterin eine Freiheitsstrafe gegen den 37-Jährigen wegen dieser Einträge. Und nicht nur deswegen. Denn der etliche Male vorbestrafte Mann hatte auch seine damals schwangere Freundin attackiert.

„Das waren zwei von vielen. Jeder kommt dran“, kündigte der Gewalttäter an. Und er denunzierte in weiteren Einträgen: „Ein Polizeileben ist nichts wert, noch weniger als Hartz IV.“ Aus seinem offensichtlich generellen Hass auf Ermittler machte er mit der folgenden Aussage keinen Hehl: „Bestimmt großes Maul gehabt. Wie immer. Dann gab es ein Loch in den Kopf, wie bei einem Delfin.“ All das veröffentlichte er mit Klarnamen auf seinem Profil in dem sozialen Netzwerk.