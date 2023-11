Polizeiberich Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Eppelborn · (jöw) Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Samstag, 28. Oktober, um 17.48 Uhr in der Hauptstraße in Eppelborn-Wiesbach Unfallflucht begangen. Zuvor hatte er den Außenspiegel eines geparkten Autos beschädigt.

01.11.2023, 13:40 Uhr

