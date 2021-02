Zeuge gesucht : Polizei sucht einen Jogger als Augenzeugen

Zwei Männer über 50 stritten wegen Hunde-Hinterlassenschaft. Ein Jogger hat’s gesehen.

Kohlhof Zuerst war es nur ein verbaler Streit. Dann wurden die Kontrahenten schnell handgreiflich. Und an allem Schuld war eigentlich ein Hund. Auf dem Feldweg, der sich an die Straße Am Hirschberg in Kohlhof angliedert, war am Samstag gegen 17.45 Uhr ein 56-Jähriger mit seinem Hund unterwegs. Der Hund musste mal ein großes Geschäft. Der 56-Jährige ließ die Hinterlassenschaft liegen. In diesem Moment kam ein 51-Jähriger, der dort zu dem Zeitpunkt auch unterwegs war. Es kam zum Streit, der schließlich handgreiflich wurde. Beide auf dem Kohlhof wohnenden Kontrahenten gaben gegenüber den eingesetzten Beamten der Polizeiinspektion Neunkirchen an, dass ein Jogger vorbeikam und beide aufforderte voneinander abzulassen. Sie seien doch schließlich erwachsene Männer und sollten damit aufhören. Der Aufforderung seien dann beide Kontrahenten direkt auch nachgekommen. Aufgrund der unterschiedlich gemachten Angaben der beteiligten Personen über die Entstehung der tätlichen Auseinandersetzung sucht die Polizei diesen Jogger als Tatzeugen. Der männliche Jogger soll sich bitte mit Polizeiinspektion Neunkirchen unter Telefon (06821) 2030 in Verbindung setzen.