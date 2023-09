Polizeibericht Polizei sucht diesen Dieb

Illingen · Ein bislang unbekannter Täter hat Anfang Mai in einer Bankfiliale in Illingen die EC-Karte einer 84-Jährigen Frau gestohlen. Der Täter verwickelte die Frau und ihren Mann in ein Gespräch und gelangte so an die EC-Karte der Frau.

19.09.2023, 14:12 Uhr

Der gesuchte Mann Foto: Polizei Neunkirchen Foto: Polizei Neunkirchen