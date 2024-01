Polizei fahndet Wieder Raubüberfall auf Tankstelle in Neunkirchen – Kassiererin mit Waffe bedroht

Neinkirchen · Eine Shell-Tankstelle ist Ziel eines Raubüberfalls geworden. Die Täter waren am Sonntagabend in Neunkirchen-Wellesweiler aufgetaucht. Was sie erbeuteten – dazu die Polizei.

29.01.2024 , 08:31 Uhr

Einen weiteren Raubüberfall auf eine Tankstelle meldet ein Sprecher der Polizei in Neunkirchen. Diesmal hat es Shell im Stadtteil Wellesweiler getroffen. Dort bedrohten die Täter eine Kassiererin am Sonntagabend, 28. Januar. Drei maskierte Männer bedrohen Verkäuferin Demnach waren drei Männer gegen 20.30 Uhr in den Verkaufsraum gekommen. Sie waren maskiert und sollen einen Schusswaffe dabei gehabt haben. Mit dieser hielten sie ihr Opfer in Schach. 53 Bilder Wo die Kriminalität im Saarland am höchsten ist 53 Bilder Foto: dpa/David Inderlied Sie verlangten von der 43-Jährigen, dass sie ihnen das Geld aus der Kasse gibt. Ohne Widerstand zu leisten, tat sie, wie ihr befohlen. Dann bedienten sich die Unbekannten auch noch an Waren der Tankstelle. Polizei sucht nach Zeugen Nach dem bewaffneten Überfall rannten die drei Männer davon. Wo sie abgeblieben sind, ist den Ermittlern bisher völlig unklar. Die Angestellte blieb bei der Attacke unverletzt. Über die Summe, die sie aus der Kasse bekamen, gibt es keine Angaben. Die Fahnder setzen nun auf Zeugen. Nach bisherigem Sachstand sollen sich vor der Tankstelle während der Tat noch Passanten aufgehalten haben. Sie könnten eventuell etwas zum Geschehen sagen und so etwas zur Aufklärung beitragen. Bereits zweiter Tankstellen-Überfall innerhalb einer Woche in Neunkirchen Bewaffneter Überfall auf Tankstelle in Neunkirchen – Täter erbeuten Geld Raubüberfall Bewaffneter Überfall auf Tankstelle in Neunkirchen – Täter erbeuten Geld Bis jetzt gibt es noch keine Personenbeschreibung zu den Männern. Dennoch verspricht sich die Polizei, dass Zeugen weiterhelfen können. Sie sollten sich bei der Dienststelle in Neunkirchen melden. Erst am Dienstag, 23. Januar, war es zu einem ähnlichen Raubüberfall in Neunkirchen gekommen. Da hatten es die Täter auf eine Esso-Tankstelle abgesehen. Wie auch jetzt bedrohten sie das Personal, um an Beute zu gelangen. Zwei maskierte Männer waren da gegen 20 Uhr hereingekommen, um die Einnahmen zu kassieren. Dann flohen sie. Hinweise an die Polizei in Neunkirchen: Telefon (0 68 21) 20 30.

(hgn)