Haftbefehle erlassen und Waffen sichergestellt Polizei zieht positives Fazit nach Kontrolltag

Rund zwei Stunden dauert die Kontrolle am Postpark. Gleichzeitig und auch danach stehen der Lübbener Platz, die Bliespromenade und der Stummplatz im Visier des Ermittlerteams. Das erregt natürlich Aufsehen in der Innenstadt. Was zum Einen gewollt ist, denn die Polizei will die immer wieder von der Öffentlichkeit geforderte Präsenz zur Abschreckung von Straftaten zeigen. Andererseits soll der Kontrolltag zu konkreten Ergebnissen führen. „Wir wollen den Menschen zeigen: Wir sind da, auch wenn man uns nicht immer sieht“, sagt Polizeirat Jens Geyer der Reporterin der Saarbrücker Zeitung. Diese hat am Freitag bis in den Abend Gelegenheit, buchstäblich hautnah bei den Einsätzen dabei zu sein. Beispielsweise im Zivilfahrzeug von zwei Mitgliedern der Ermittlungsgruppe Hot Spot. Kurz vor 17 Uhr observieren sie eine verdächtige Gruppe am Brunnen auf dem Mantes-la-Ville-Platz, rufen Kollegen von der Bepo, der Bereitschaftspolizei. Diese kontrollieren die acht Männer und zwei Frauen, weil sie öffentlich Alkohol trinken, was nicht erlaubt ist.