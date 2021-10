Außenspiegel in Kohlhof abgefahren : Unfallfahrer saß mutmaßlich in dunklem Mercedes

Neunkirchen In Kohlhof hat ein Unbekannter einen Unfall verursacht und ist danach abgehauen. Die Polizei hofft auf Zeugen.

Bei einem Unfall am Freitag, 15. Oktober, hat sich der Unfallverursacher einfach aus dem Staub gemacht, ohne sich um die Schaden zu kümmern. Nach Angaben der Polizei fuhr der Unbekannte gegen 16.15 Uhr durch die Andreas-Limbach-Straße, als er so dicht an einem geparkten Auto vorbeikam, dass er dessen Außenspiegel beschädigte. Nach Zeugenangaben handelt es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um eine dunkle Mercedes-Limousine mit Neunkircher-Kreiskennzeichen. Nähers ist nicht bekannt, so die Polizei weiter.