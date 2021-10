Diebstahl : Hochwertiges Auto gestohlen

Neunkirchen Im Saarland sind vier hochwertige Autos gestohlen worden, darunter auch eines in Neunkirchen. Die Polizei hofft auf Zeugen.

Unbekannte haben in der Nacht auf Mittwoch und auf Donnerstag, 13 und 14. Oktober, im Saarland vier hochwertige Autos gestohlen, darunter auch eines in Neunkirchen. Der schwarze BMX X 3 mit dem Kennzeichen NK-H 285 verschwand in der ersten Nacht aus einer Einfahrt in der Straße „Im Kohlbruch“.