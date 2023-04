Neunkirchen 30 Männer mit Messern und Schlagstöcken – Notrufe lösen Polizei-Einsatz aus

Neunkirchen · Massenschlägereien in Neunkirchen: Damit machte die Stadt zuletzt immer wieder Schlagzeilen. Darum reagierten wohl auch Zeugen so nervös, als sie bis zu 30 junge Männer in der City sahen, die mit Baseballschlägern bewaffnet schienen.

01.04.2023, 09:44 Uhr

Videodreh sorgt für Polizeieinsatz in Neunkirchen

Dicke Autos stehen mitten in der Fußgängerzone von Neunkirchen. Um sie versammelt sind viele junge Männer in coolen Posen. Einige von ihnen sitzen oder stehen sogar auf den Autos. Andere wiederum tragen Waffen bei sich. Hier geht es zur Bilderstrecke: Videodreh sorgt für Polizeieinsatz in Neunkirchen